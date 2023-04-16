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Обезвреженный российский беспилотник, фото: Госпогранслужба
На Харьковщине сбили летевшего вглубь Украины «Шахеда» (ФОТО)https://racurs.ua/n182067-na-harkovschine-sbili-letevshego-vglub-ukrainy-shaheda-foto.htmlРакурс
На Харківщині українські прикордонники «приземлили» ворожий безпілотних-камікадзе «Шахед», який перетнув кордон та летів вглиб України.
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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фотознімки.
Його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у березні українська розвідка продемонструвала, з яких комплектуючи виготовляють «шахеди». Здебільшого це матеріали, котрі можна придбати на популярному торговельному майданчику Aliexpress.
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