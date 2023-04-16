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Обезвреженный российский беспилотник, фото: Госпогранслужба

На Харьковщине сбили летевшего вглубь Украины «Шахеда» (ФОТО)

16 апр 2023, 17:48
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На Харківщині українські прикордонники «приземлили» ворожий безпілотних-камікадзе «Шахед», який перетнув кордон та летів вглиб України.


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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фотознімки.

Його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї, — вказано в повідомленні.

Знешкоджений російський безпілотник, фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, у березні українська розвідка продемонструвала, з яких комплектуючи виготовляють «шахеди». Здебільшого це матеріали, котрі можна придбати на популярному торговельному майданчику Aliexpress.

Источник: Ракурс


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