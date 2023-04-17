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Ракурс
В Белгороде слышали взрывы – возникли два пожара

В Белгороде слышали взрывы — возникли два пожара (ВИДЕО)

17 апр 2023, 08:23
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У російському Бєлгороді і районі виникла пожежа на теплоелектростанції нібито внаслідок удару українського безпілотника.


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Про це пише російська служба ВВС. Також в соцмережах з’явилися відео пожежі. Губернатор Бєлгородської області росії Вячеслав Гладков повідомив про дві пожежі в регіоні.

Источник: Ракурс


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