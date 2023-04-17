Ракурсhttps://racurs.ua/
В Белгороде слышали взрывы – возникли два пожара
В Белгороде слышали взрывы — возникли два пожара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182075-v-belgorode-slyshali-vzryvy-voznikli-dva-pojara-video.htmlРакурс
У російському Бєлгороді і районі виникла пожежа на теплоелектростанції нібито внаслідок удару українського безпілотника.
.
Про це пише російська служба ВВС. Також в соцмережах з’явилися відео пожежі. Губернатор Бєлгородської області росії Вячеслав Гладков повідомив про дві пожежі в регіоні.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...