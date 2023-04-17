У Бєлгороді чули вибухи — виникли дві пожежі

https://racurs.ua/ua/n182075-u-bielgorodi-chuly-vybuhy-vynykly-dvi-pojeji-video.html

Ракурс

У російському Бєлгороді і районі виникла пожежа на теплоелектростанції нібито внаслідок удару українського безпілотника.

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Про це пише російська служба ВВС. Також в соцмережах з’явилися відео пожежі. Губернатор Бєлгородської області росії Вячеслав Гладков повідомив про дві пожежі в регіоні.