ВСУ уничтожили почти 600 окупантов, средство ПВО и три танка рф — Генштаб

https://racurs.ua/n182077-vsu-unichtojili-pochti-600-okupantov-sredstvo-pvo-i-tri-tanka-rf-genshtab.html

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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 182 тис. 660 солдатів.

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Про це 17 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати загарбників з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року орієнтовно склали: