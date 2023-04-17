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ЗСУ знищили майже 600 окупантів, засіб ППО і три танки рф — Генштаб

ЗСУ знищили майже 600 окупантів, засіб ППО і три танки рф — Генштаб

17 кві 2023, 08:58
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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 182 тис. 660 солдатів.


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Про це 17 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати загарбників з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 182 тис. 660 (+590 солдатів ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 660 (+3 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 87 (+4 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 804 (+9 од.);

  • РСЗВ — 538;

  • засобів ППО — 285 (+1 од.);

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 293;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 347 (+8);

  • крилатих ракет — 911;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 672 (+14 од.);

  • спеціальної техніки — 328 (+2).


Джерело: Ракурс


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