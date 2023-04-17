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ЗСУ знищили майже 600 окупантів, засіб ППО і три танки рф — Генштаб
ЗСУ знищили майже 600 окупантів, засіб ППО і три танки рф — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n182077-zsu-znyschyly-mayje-600-okupantiv-zasib-ppo-i-try-tanky-rf-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 182 тис. 660 солдатів.
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Про це 17 квітня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати загарбників з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 182 тис. 660 (+590 солдатів ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 660 (+3 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 87 (+4 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 804 (+9 од.);
РСЗВ — 538;
засобів ППО — 285 (+1 од.);
літаків — 308;
гелікоптерів — 293;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 347 (+8);
крилатих ракет — 911;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 672 (+14 од.);
спеціальної техніки — 328 (+2).