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Артиллерия ВСУ ударила по ЗРК россиян на Луганщине
Артиллерия ВСУ ударила по ЗРК россиян на Луганщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182083-artilleriya-vsu-udarila-po-zrk-rossiyan-na-luganschine-video.htmlРакурс
Артилеристи з 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, поцілила у російський зенітний ракетний комплекс.
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Про це 17 квітня повідомляють у Телеграм Сухопутні війська України.
У Луганській області артилерія 26 бригади ЗСУ вражає ворожий ЗРК, — йдеться у повідомленні.
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