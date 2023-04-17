Артилерія ЗСУ вдарила по ЗРК росіян на Луганщині

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Ракурс

Артилеристи з 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, поцілила у російський зенітний ракетний комплекс.

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Про це 17 квітня повідомляють у Телеграм Сухопутні війська України.

У Луганській області артилерія 26 бригади ЗСУ вражає ворожий ЗРК, — йдеться у повідомленні.

Захисники України влучили в комплекс тактичної ППО окупантів.