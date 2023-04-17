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Артилерія ЗСУ вдарила по ЗРК росіян на Луганщині
Артилерія ЗСУ вдарила по ЗРК росіян на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182083-artyleriya-zsu-vdaryla-po-zrk-rosiyan-na-luganschyni-video.htmlРакурс
Артилеристи з 26-ї Артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, поцілила у російський зенітний ракетний комплекс.
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Про це 17 квітня повідомляють у Телеграм Сухопутні війська України.
У Луганській області артилерія 26 бригади ЗСУ вражає ворожий ЗРК, — йдеться у повідомленні.
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