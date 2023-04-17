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Ракурс
Работу боевой авиации на Пасху показали ВСУ

Работу боевой авиации на Пасху показали ВСУ (ВИДЕО)

17 апр 2023, 11:40
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12-та Окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала роботу бойової авіації на Великдень та передала «подарунки» російським окупантам.


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Авіатори 12-ї бригади… передають усім вітання з великодніх бойових робочих днів, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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