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Работу боевой авиации на Пасху показали ВСУ
Работу боевой авиации на Пасху показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182085-rabotu-boevoy-aviacii-na-pashu-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
12-та Окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала роботу бойової авіації на Великдень та передала «подарунки» російським окупантам.
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Авіатори 12-ї бригади… передають усім вітання з великодніх бойових робочих днів, — йдеться у повідомленні.
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