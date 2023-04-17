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Роботу бойової авіації на Великдень показали ЗСУ
Роботу бойової авіації на Великдень показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182085-robotu-boyovoyi-aviaciyi-na-velykden-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
12-та Окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка показала роботу бойової авіації на Великдень та передала «подарунки» російським окупантам.
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Авіатори 12-ї бригади… передають усім вітання з великодніх бойових робочих днів, — йдеться у повідомленні.