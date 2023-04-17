Данилов прокомментировал использование россией оружия из Китая

https://racurs.ua/n182087-danilov-prokommentiroval-ispolzovanie-rossiey-orujiya-iz-kitaya.html

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що поки що Україна не бачить використання росією на фронті китайської зброї.

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Ми на сьогоднішній день не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Якби вона тут з’явилася… Ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Більше того, ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть офіційно звернулися до тих країн, компоненти яких там були використані, з питанням, чому так сталося і що це треба припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство і світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю росії, — заявив Данілов в інтерв’ю ТСН.

Секретар РНБО також прокоментував один з документів американської військової розвідки, оприлюднених під час витоку масиву секретних даних Пентагону, про те, що Пекін схвалив постачання москві летальної зброї.

Зараз можуть з’являтися додаткові нібито документи, які мають відношення до цього витоку, — вказав Данілов.

На думку чиновника, кремль «просить у всіх країн про допомогу, бо йому не вистачає озброєння».

Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз план внутрішньої дестабілізації. Це для них зараз пріоритет, — переконаний Данілов.

Нагадаємо, глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Раніше радник керівника Офісу президента України з питань санкцій Владислав Власюк в інтерв’ю Reuters заявив, що у російській техніці, яка використовується на фронті, українці знаходять усе більше китайських деталей. З його слів, китайські деталі все більше витісняють західні. Українські служби підтвердили наявність китайських компонентів, зокрема, в антені безпілотника «Орлан», який раніше використовував швейцарську систему, і в російських танках, які раніше містили французькі запчастини.