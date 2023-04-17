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ЧВК «Вагнера» заставляет мобилизованных россиян подписывать с ней контракты - ISW

ЧВК «Вагнера» заставляет мобилизованных россиян подписывать с ней контракты — ISW

17 апр 2023, 12:58
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Воєнні злочинці з приватної військової компанії «Вагнера», ймовірно, змушують мобілізованих росіян підписувати з ними контракти. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).


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Аналітики ISW вказують, що 100 мобілізованих на Луганщині зникли безвісти після того, як відмовилися підписати контракт з «вагнерівцями». Опубліковані пізніше кадри з геолокацією демонструють, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.

Міністерство оборони росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов’язки, підписавши контракти з групою «Вагнера», хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з «Вагнером», незрозумілий, — зазначає ISW.

Військове командування рф, ймовірно, дедалі більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на російські повітрянодесантні війська (ВДВ).

Нагадаємо, російський мобілізований персонал продовжує публікувати публічні скарги на жорстоке поводження з російськими командирами.

Источник: Ракурс


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