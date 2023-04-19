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Ракурс
О контрнаступлении ВСУ не будут объявлять, однако определенные действия уже начались

О контрнаступлении ВСУ не будут объявлять, однако определенные действия уже начались — Маляр

19 апр 2023, 16:27
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Збройні сили України не оголошуватимуть початок контрнаступу, а контрнаступальні дії вже проводяться.


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Про це 19 квітня розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, — зазначила вона.

Маляр заявила, що наразі ЗСУ проводять комплекс різних заходів щодо підготовки людей та техніки, а також варіантів реалізації контрнаступу.

Не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють, — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій армії рф в Україні.

Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі.

Вони зазнають там величезних втрат. І ці втрати у декілька разів вищі за наші втрати. Це війна, і ми повинні бути реалістами. На жаль, така ціна нашої незалежності, — заявила заступниця міністра оборони.

Источник: Ракурс


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