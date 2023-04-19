Про контрнаступ ЗСУ не оголошуватимуть, однак певні дії вже почалися — Маляр

https://racurs.ua/ua/n182157-pro-kontrnastup-zsu-ne-ogoloshuvatymut-odnak-pevni-diyi-vje-pochalysya-malyar.html

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Збройні сили України не оголошуватимуть початок контрнаступу, а контрнаступальні дії вже проводяться.

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Про це 19 квітня розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, — зазначила вона.

Маляр заявила, що наразі ЗСУ проводять комплекс різних заходів щодо підготовки людей та техніки, а також варіантів реалізації контрнаступу.

Не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють, — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій армії рф в Україні.

Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі.