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Про контрнаступ ЗСУ не оголошуватимуть, однак певні дії вже почалися — Маляр
Про контрнаступ ЗСУ не оголошуватимуть, однак певні дії вже почалися — Малярhttps://racurs.ua/ua/n182157-pro-kontrnastup-zsu-ne-ogoloshuvatymut-odnak-pevni-diyi-vje-pochalysya-malyar.htmlРакурс
Збройні сили України не оголошуватимуть початок контрнаступу, а контрнаступальні дії вже проводяться.
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Про це 19 квітня розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють. Водночас і не потрібно зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, — зазначила вона.
Маляр заявила, що наразі ЗСУ проводять комплекс різних заходів щодо підготовки людей та техніки, а також варіантів реалізації контрнаступу.
Не буде такого дня, коли Збройні сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють, — сказала Маляр.
Вона також зазначила, що Бахмут став для росіян однією з найдорожчих операцій армії рф в Україні.
Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі.
Вони зазнають там величезних втрат. І ці втрати у декілька разів вищі за наші втрати. Це війна, і ми повинні бути реалістами. На жаль, така ціна нашої незалежності, — заявила заступниця міністра оборони.