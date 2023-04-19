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Не уверены, что у них такие условия дома – фотографы о российских пленных в Украине
Не уверены, что у них такие условия дома — Фотографы о российских пленных в Украине (ФОТО)https://racurs.ua/n182161-ne-uvereny-chto-u-nih-takie-usloviya-doma-fotografy-o-rossiyskih-plennyh-v-ukraine-foto.htmlРакурс
Світлини Костянтина і Влади Ліберових бачили чи не усі українці. Емоційні й чесні кадри цих одеських фотографів неодноразово облітали соціальні мережі за останні кілька місяців.
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В Інстаграм Ліберови 19 квітня опублікували серію фото про те, як живуть і чим займаються російські полонені в Україні. Фотографи побували в одному зі спецзакладів, де утримують «обмінний фонд».
Ліберови коротко підписали фото: у них (росіян) є абсолютно все для життя.
Не впевнені, що дехто з них бачив такі комфортні умови вдома, в росії. Повноцінне триразове харчування, з дотриманням норм калорій. Шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями. Постійний нагляд психолога, — написали фотографи.
Крім того, військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів.
На роботі, звісно, вони отримують зарплатню, десь 30−40 грн на добу. Крім того, вони весь цей час продовжують отримувати зарплатню від російської федерації.
Зароблені гроші військовополонені можуть витрачати в місцевій крамниці, купуючи засоби власної гігієни, снеки, канцелярія. Працюють вони шість діб на тиждень, неділя — вихідний, можна прогулятись територією, пограти в футбол, в шашки, подивитись телевізор в кімнаті відпочинку, або піти до церкви.
Можливо, тепер ви думаєте, що після такого ставлення з боку України вони здебільшого починають шкодувати, що пішли на цю війну? Вони починають усвідомлювати, що скоїли страшний злочин? На жаль, ні. Принаймні ті, з ким встигли поспілкуватись ми — так і не вимовили жодного слова каяття. Вони вважають, що виконували наказ, були змушені, не зробили нічого страшного. А дехто з них навіть досі вірить у перемогу росії.
Виглядають вони чисто та сито. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом, наприклад, серед «вагнера» багато захворювань на запущені гепатит і туберкульоз, — написали Ліберови.
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