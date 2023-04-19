Не уверены, что у них такие условия дома – фотографы о российских пленных в Украине

https://racurs.ua/n182161-ne-uvereny-chto-u-nih-takie-usloviya-doma-fotografy-o-rossiyskih-plennyh-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Світлини Костянтина і Влади Ліберових бачили чи не усі українці. Емоційні й чесні кадри цих одеських фотографів неодноразово облітали соціальні мережі за останні кілька місяців.

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В Інстаграм Ліберови 19 квітня опублікували серію фото про те, як живуть і чим займаються російські полонені в Україні. Фотографи побували в одному зі спецзакладів, де утримують «обмінний фонд».

Ліберови коротко підписали фото: у них (росіян) є абсолютно все для життя.

Не впевнені, що дехто з них бачив такі комфортні умови вдома, в росії. Повноцінне триразове харчування, з дотриманням норм калорій. Шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями. Постійний нагляд психолога, — написали фотографи.

Крім того, військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів.

На роботі, звісно, вони отримують зарплатню, десь 30−40 грн на добу. Крім того, вони весь цей час продовжують отримувати зарплатню від російської федерації.

Зароблені гроші військовополонені можуть витрачати в місцевій крамниці, купуючи засоби власної гігієни, снеки, канцелярія. Працюють вони шість діб на тиждень, неділя — вихідний, можна прогулятись територією, пограти в футбол, в шашки, подивитись телевізор в кімнаті відпочинку, або піти до церкви.