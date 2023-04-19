Никогда больше – это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины – Штайнмайер

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи на пам’ятному заході в день 80-х роковин початку повстання у Варшавському гетто, заявив, що в Європі ніколи не мала розпочатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну.

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Він став першим керівником Німеччини, котрий виступив біля меморіалу героям гетто. На церемонії також були присутні президент Польщі Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Під час свого виступу президент Німеччини заявив про відповідальність німців за переслідування та масові вбивства євреїв.

Сьогодні я стою перед вами і прошу у вас вибачення за злочини, вчинені німцями, — наводить його слова Der Spiegel.

#UPDATE Germany President Frank-Walter Steinmeier on Wednesday slammed Russian counterpart Vladimir Putin for his Ukraine invasion, while marking the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising in the Polish capital. pic.twitter.com/FMg3qiOhVd — AFP News Agency (@AFP) April 19, 2023

Він додав, що німці переслідували, поневолювали та вбивали євреїв Європи з жорстокістю та нелюдяністю, «для яких у нас немає слів». Штайнмаєр зазначив, що німці усвідомлюють свою відповідальність і завдання, які їм залишили ті, хто вижив і загинув. За його словами, для німців відповідальність за свою історію «не має кінцевої точки».

Він нагадав про гасло «Ніколи більше», назвавши його найважливішим уроком історії Німеччини. За його словами, це означає, що в Європі ніколи не мала знову розпочатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну.

Ніколи більше — це означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом з Польщею та іншими нашими союзниками, — сказав президент Німеччини.

Він додав, що президент росії володимир путін порушив міжнародне право, «незаконно напавши на мирну, демократичну сусідню країну».