Никогда больше – это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины – Штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи на пам’ятному заході в день 80-х роковин початку повстання у Варшавському гетто, заявив, що в Європі ніколи не мала розпочатися війна, подібна до російського вторгнення в Україну.

Він став першим керівником Німеччини, котрий виступив біля меморіалу героям гетто. На церемонії також були присутні президент Польщі Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Під час свого виступу президент Німеччини заявив про відповідальність німців за переслідування та масові вбивства євреїв.

#UPDATE Germany President Frank-Walter Steinmeier on Wednesday slammed Russian counterpart Vladimir Putin for his Ukraine invasion, while marking the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising in the Polish capital. pic.twitter.com/FMg3qiOhVd