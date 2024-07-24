В Раде отреагировали на заявление министра обороны Польши о «Волынском вопросе»

https://racurs.ua/n197616-v-rade-otreagirovali-na-zayavlenie-ministra-oborony-polshi-o-volynskom-voprose.html

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У Раді відреагували на заяву міністра оборони Польщі про «Волинське питання».

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Питання Волинської трагедії немає, воно є «вигадкою» та «піаром на словах». Водночас народний депутат Княжицький назвав інші питання, які, за його словами, розв’яжуть Україна та Польща

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 23 липня заявив, що без вирішення Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу.

Він наголосив, що його країна «підтримує Україну настільки, наскільки це можливо». Однак у відносинах між державами «не все ідеально» через «невирішені історичні питання».

Питання «Волинської трагедії» давно вже є незагоєною раною у відносинах. У липні 2023 року, до роковин Волинської трагедії, Польща вкотре наголосила, що польсько-українське примирення має передбачати визнання провини та вшанування пам’яті жертв часів Другої світової війни. Україна не погоджувалася з «однобічною та політизованою» оцінкою трагічних подій 1943−1944 років з боку польських політиків і дипломатів.