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Ракурс
У Раді відреагували на заяву міністра оборони Польщі про «Волинське питання»

У Раді відреагували на заяву міністра оборони Польщі про «Волинське питання»

24 лип 2024, 16:28
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У Раді відреагували на заяву міністра оборони Польщі про «Волинське питання».


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Питання Волинської трагедії немає, воно є «вигадкою» та «піаром на словах». Водночас народний депутат Княжицький назвав інші питання, які, за його словами, розв’яжуть Україна та Польща

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 23 липня заявив, що без вирішення Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу.

Він наголосив, що його країна «підтримує Україну настільки, наскільки це можливо». Однак у відносинах між державами «не все ідеально» через «невирішені історичні питання».

Питання «Волинської трагедії» давно вже є незагоєною раною у відносинах. У липні 2023 року, до роковин Волинської трагедії, Польща вкотре наголосила, що польсько-українське примирення має передбачати визнання провини та вшанування пам’яті жертв часів Другої світової війни. Україна не погоджувалася з «однобічною та політизованою» оцінкою трагічних подій 1943−1944 років з боку польських політиків і дипломатів.

Джерело: Ракурс


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