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Ракурс
Свежие ракеты HIMARS и точные авиабомбы - что в новом пакете помощи США

Свежие ракеты HIMARS и точные авиабомбы — что в новом пакете помощи США

19 апр 2023, 21:18
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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.


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В рамках 36-го президентського списання Сили оборони України отримають боєприпаси та військову техніку на суму 325 млн дол. Як зазначається на сайті Пентагону, у новий пакет, зокрема, входять:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS,
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди,
  • протитанкові керовані ракети TOW,
  • протитанкові комплекси AT-4,
  • протитанкові міни,
  • високоточні авіаційні боєприпаси,
  • підривні боєприпаси для знешкодження перешкод,
  • понад 9 млн набоїв для стрілецької зброї.

Крім того, ця партія допомоги містить чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування й ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю з американських запасів.

Источник: Ракурс


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