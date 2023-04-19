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Свіжі ракети HIMARS і снаряди - що у новому пакеті допомоги США
Свіжі ракети HIMARS і точні авіабомби — що у новому пакеті допомоги СШАhttps://racurs.ua/ua/n182170-sviji-rakety-himars-i-tochni-aviabomby-scho-u-novomu-paketi-dopomogy-ssha.htmlРакурс
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.
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В рамках 36-го президентського списання Сили оборони України отримають боєприпаси та військову техніку на суму 325 млн дол. Як зазначається на сайті Пентагону, у новий пакет, зокрема, входять:
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS,
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди,
- протитанкові керовані ракети TOW,
- протитанкові комплекси AT-4,
- протитанкові міни,
- високоточні авіаційні боєприпаси,
- підривні боєприпаси для знешкодження перешкод,
- понад 9 млн набоїв для стрілецької зброї.
Крім того, ця партія допомоги містить чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування й ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запасні частини та інше польове обладнання.
Пакет виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю з американських запасів.