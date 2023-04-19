Свіжі ракети HIMARS і снаряди - що у новому пакеті допомоги США

https://racurs.ua/ua/n182170-sviji-rakety-himars-i-tochni-aviabomby-scho-u-novomu-paketi-dopomogy-ssha.html

Ракурс

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

.

В рамках 36-го президентського списання Сили оборони України отримають боєприпаси та військову техніку на суму 325 млн дол. Як зазначається на сайті Пентагону, у новий пакет, зокрема, входять:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS,

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди,

протитанкові керовані ракети TOW,

протитанкові комплекси AT-4,

протитанкові міни,

високоточні авіаційні боєприпаси,

підривні боєприпаси для знешкодження перешкод,

понад 9 млн набоїв для стрілецької зброї.

Крім того, ця партія допомоги містить чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування й ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю з американських запасів.