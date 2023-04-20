Французский «Спайдермен» взобрался на 38-этажку в знак протеста против пенсионной реформы Макрона

https://racurs.ua/n182178-francuzskiy-spaydermen-vzobralsya-na-38-etajku-v-znak-protesta-protiv-pensionnoy-raformy-makrona.html

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Скелелаз Ален Робер піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі без страховки на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи Макрона. Роберу у серпні 2022 року виповнилося 60 років.

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Раніше чоловік підіймався на Ейфелеву вежу та Бурдж-Халіфа в Дубаї, пояснюючи це тим, що демонструє підтримку протестувальникам. За словами Робера, суперечливе законодавство означає, що він повинен продовжувати працювати та підійматися ще довше.

A free climber known as the 'French Spiderman' has climbed a 38-storey skyscraper in Paris, without a safety harnass, to show his support for the protests against Macron’s pension reforms. pic.twitter.com/UBZtdk295C — Mark Alan Pearce (@PearceAlan1962) April 19, 2023

У суботу, 15 квітня, президент Франції підписав вкрай непопулярний у країні законопроект про пенсійну реформу, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років. Упродовж весни наміри законодавців та Макрона спричинили бурхливі протести у Франції.