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Французский «Спайдермен» взобрался на 38-этажку в знак протеста против пенсионной реформы Макрона

Французский «Спайдермен» взобрался на 38-этажку в знак протеста против пенсионной реформы Макрона (ВИДЕО)

20 апр 2023, 09:15
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Скелелаз Ален Робер піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі без страховки на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи Макрона. Роберу у серпні 2022 року виповнилося 60 років.


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Раніше чоловік підіймався на Ейфелеву вежу та Бурдж-Халіфа в Дубаї, пояснюючи це тим, що демонструє підтримку протестувальникам. За словами Робера, суперечливе законодавство означає, що він повинен продовжувати працювати та підійматися ще довше.

У суботу, 15 квітня, президент Франції підписав вкрай непопулярний у країні законопроект про пенсійну реформу, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років. Упродовж весни наміри законодавців та Макрона спричинили бурхливі протести у Франції.

Источник: Ракурс


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