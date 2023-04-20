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Ракурс
Французький "Спайдермен" видерся на 38-поверхівку на знак протесту проти пенсійної раформи Макрона

Французький «Спайдермен» видерся на 38-поверхівку, протестуючи проти пенсійної реформи Макрона (ВІДЕО)

20 кві 2023, 09:15
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Скелелаз Ален Робер піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі без страховки на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи Макрона. Роберу у серпні 2022 року виповнилося 60 років.


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Раніше чоловік підіймався на Ейфелеву вежу та Бурдж-Халіфа в Дубаї, пояснюючи це тим, що демонструє підтримку протестувальникам. За словами Робера, суперечливе законодавство означає, що він повинен продовжувати працювати та підійматися ще довше.

У суботу, 15 квітня, президент Франції підписав вкрай непопулярний у країні законопроект про пенсійну реформу, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років. Упродовж весни наміри законодавців та Макрона спричинили бурхливі протести у Франції.

Джерело: Ракурс


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