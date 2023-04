Французький «Спайдермен» видерся на 38-поверхівку, протестуючи проти пенсійної реформи Макрона (ВІДЕО)

Скелелаз Ален Робер піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі без страховки на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи Макрона. Роберу у серпні 2022 року виповнилося 60 років.

Раніше чоловік підіймався на Ейфелеву вежу та Бурдж-Халіфа в Дубаї, пояснюючи це тим, що демонструє підтримку протестувальникам. За словами Робера, суперечливе законодавство означає, що він повинен продовжувати працювати та підійматися ще довше.

A free climber known as the 'French Spiderman' has climbed a 38-storey skyscraper in Paris, without a safety harnass, to show his support for the protests against Macron’s pension reforms. pic.twitter.com/UBZtdk295C