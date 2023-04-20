Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полиция Киева задержала хулиганов из фан-клуба УПЦ МП, устроивших столкновения в Лавре

Полиция Киева задержала хулиганов из фан-клуба УПЦ МП, устроивших столкновения в Лавре

20 апр 2023, 11:19
999

Поліція затримала чотирьох хуліганів, які влаштовували штовханину на території Києво-Печерської лаври.


.

У середу, 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб — фан-клуб УПЦ — пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке перед тим було опечатане.

Правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників та доставили їх до відділу поліції, де повідомили про підозру. Порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вчора серед затриманих була й «активістка» Вікторія Кохановська, яку в УПЦ називають «правозахисницею».

На всіх мітингах за московських попів вона найбільш голосна, запамʼяталась скандальною поведінкою та постійними криками.

Вірянка УПЦ МП Кохановська

Вчора її почали затримувати, і вона начебто втратила свідомість. Але від підозри за хуліганство це її не врятувало.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров