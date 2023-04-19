Штовханина у Лаврі - невідомі пошкодили ролети та проникли в опечатане приміщення

https://racurs.ua/ua/n182158-shtovhanyna-u-lavri-nevidomi-poshkodyly-rolety-ta-pronykly-v-opechatane-prymischennya-foto.html

Ракурс

Після завершення роботи комісії Мінкульту 19 квітня на території Лаври у Києві сталися сутички.

.

Невідомі, ймовірно, прихильники УПЦ МП, пошкодили ролети опечатаного Мінкультом приміщення — повідомила «Громадському» у коментарі речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

У прес-службі Міністерства культури підтвердили та звернулись із заявою до правоохоронців.

Станом на зараз невстановлені особи, які утворили скупчення після завершення роботи Комісії, вчиняють відверте порушення громадського порядку. Про що в.о. генерального директора подав відповідну заяву до правоохоронних органів, — повідомили в МінКульті.

У Києво-Печерській Лаврі прихильники УПЦ (МП) знову блокували роботу комісії Мінкульту, зокрема вхід до одного з приміщень на території заповідника. На місце прибули правоохоронці, які стримували натовп і намагалися відчинити опечатане приміщення попри агресивні спроби їм завадити.

Нагадаємо, на території Лаври досі перебувають священники УПЦ Московського патріархату.

Вони мали остаточно залишити монастир ще 29 березня у зв’язку з розірванням договору про оренду з боку Міністерства культури України через численні порушення. За правопорядком стежать поліцейські.

Сьогодні комісія Мінкульту відвідала територію Києво-Печерської Лаври і оглянула стан об'єктів, якими раніше користувалася УПЦ (МП).

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, попри протести представників УПЦ, оглянути вдалося три пам’ятки (дві національного, одну місцевого значення). А саме — галерею до Ближніх печер, дзвіницю на Ближніх печерах, Вхід до галереї Ближніх печер.

Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка за допомогою відповідних засобів технічні працівники забезпечили доступ Комісії до вказаних приміщень.

Ткаченко зауважив, що про стан об'єктів красномовно свідчать фото. Також він зазначив, що вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.

Попри закінчення договору оренди, з 29 березня УПЦ (МП) відмовляться залишати Лавру.