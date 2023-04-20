Поліція Києва затримала чотирьох хуліганів з фан-клубу УПЦ МП, які влаштували штовханину у Лаврі

https://racurs.ua/ua/n182185-policiya-kyieva-zatrymala-chotyroh-huliganiv-z-fan-klubu-upc-mp-yaki-vlashtuvaly-shtovhanynu.html

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Поліція затримала чотирьох хуліганів, які влаштовували штовханину на території Києво-Печерської лаври.

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У середу, 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб — фан-клуб УПЦ — пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке перед тим було опечатане.

Правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників та доставили їх до відділу поліції, де повідомили про підозру. Порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Вчора серед затриманих була й «активістка» Вікторія Кохановська, яку в УПЦ називають «правозахисницею».

На всіх мітингах за московських попів вона найбільш голосна, запамʼяталась скандальною поведінкою та постійними криками.

Вчора її почали затримувати, і вона начебто втратила свідомість. Але від підозри за хуліганство це її не врятувало.