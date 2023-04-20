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Уклонистов переправляли в гидрокостюмах - на границе с Молдовой блокировали новую схему побега призывников
Уклонистов переправляли в гидрокостюмах — на границе с Молдовой блокировали новую схему побега призывниковhttps://racurs.ua/n182186-uklonistov-perepravlyali-v-gidrokostumah-na-granice-s-moldovoy-blokirovali-novuu-shemu-pobega.htmlРакурс
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили черговий канал незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. Ухилянтів переправляли в гідрокостюмах через річку на кордоні з Молдовою.
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Як розповіли в ДБР, організатор схеми — мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі спритник вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.
Для того, аби «бізнес-план» спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні.
Маршрут, який розробила група, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.
Вартість послуги складала — 5 тис. дол.
Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.
Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.
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