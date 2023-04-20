Россияне взяли перерыв в ракетных атаках, чтобы накопить силы - ГУР

https://racurs.ua/n182187-rossiyane-vzyali-pereryv-v-raketnyh-atakah-chtoby-nakopit-sily-gur.html

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Росіяни змінюють тактику ракетних ударів і наразі взяли умовну перерву, щоб накопичити сили, розповів представник ГУР Міноборони України Юсов.

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Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється, і ця умовна перерва застосовується для накопичення, тільки завдання будуть інші. Це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей у контексті спроб зірвати українські наступальні дії, — розповів він у розмові з «РБК Україна».

Водночас, на думку Юсова, відновити той потенціал за кількістю і якістю, який уже витрачений, ворог не зможе, навіть якщо буде тримати паузу до вересня, а «до вересня він тримати паузу не буде».

Востаннє масштабні ракетні атаки із залученням великої кількості крилатих та надзвукових ракет, іранських «мопедів» московити провели 9 і 22 березня. Після цього рашисти застосовували точкові атаки на окремі міста та об'єкти.