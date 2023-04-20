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Ракурс
Дрон-камикадзе ВСУ «поздравил» позиции рф на крыше многоэтажки

Дрон-камикадзе ВСУ «поздравил» позиции рф на крыше многоэтажки (ВИДЕО)

20 апр 2023, 17:42
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Дрон-камікадзе захисників України завітав на позиції окупаційної армії росії, які воєнні злочинці рф облаштували на даху багатоповерхівки. Воїни Збройних сил України оприлюднили відеозапис знищення прихованої позиції, обладнаної розрахунком протитанкового ракетного комплексу російських загарбників.


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Провівши попередню авіарозвідку, воїни ЗСУ зафіксували підозрілу активність росіян. Як виявилось, помічені на ній окупанти готувалися полювати на українську бронетехніку.

Сили оборони відправили дрон-камікадзе, який гаряче «привітав» окупантів з «новосіллям» на даху багатоповерхівки.

Источник: Ракурс


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