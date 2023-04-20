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Дрон-камикадзе ВСУ «поздравил» позиции рф на крыше многоэтажки
Дрон-камикадзе ВСУ «поздравил» позиции рф на крыше многоэтажки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182203-dron-kamikadze-vsu-pozdravil-pozicii-rf-na-kryshe-mnogoetajki-video.htmlРакурс
Дрон-камікадзе захисників України завітав на позиції окупаційної армії росії, які воєнні злочинці рф облаштували на даху багатоповерхівки. Воїни Збройних сил України оприлюднили відеозапис знищення прихованої позиції, обладнаної розрахунком протитанкового ракетного комплексу російських загарбників.
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Провівши попередню авіарозвідку, воїни ЗСУ зафіксували підозрілу активність росіян. Як виявилось, помічені на ній окупанти готувалися полювати на українську бронетехніку.
Сили оборони відправили дрон-камікадзе, який гаряче «привітав» окупантів з «новосіллям» на даху багатоповерхівки.
Дрон-камікадзе завітав на позицію ПЗРК, облаштовану окупантами на даху багатоповерхівки
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— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 19, 2023
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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