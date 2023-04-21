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Виктор Орбан лаконично возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе
Орбана «штормит» из-за слов Столтенберга об Украине в НАТОhttps://racurs.ua/n182233-orbana-shtormit-iz-za-slov-stoltenberga-ob-ukraine-v-nato.htmlРакурс
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, обурився заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО.
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Угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Законне місце України — у євроатлантичній родині. Законне місце України — у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим, — зазначив Столтенберг.
Орбан прокоментував цю заяву словом «Що?!».
20 квітня генсек НАТО був з візитом у Києві. Столтенберг після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для нашої держави.
Зі слів очільника військово-політичного блоку, усі члени НАТО погоджуються з тим, що майбутнє України в Північноатлантичному альянсі.
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