Виктор Орбан лаконично возмутился из-за заявления генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

https://racurs.ua/n182233-orbana-shtormit-iz-za-slov-stoltenberga-ob-ukraine-v-nato.html

Ракурс

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, обурився заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО.

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Угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Законне місце України — у євроатлантичній родині. Законне місце України — у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим, — зазначив Столтенберг.

Орбан прокоментував цю заяву словом «Що?!».

20 квітня генсек НАТО був з візитом у Києві. Столтенберг після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для нашої держави.

Зі слів очільника військово-політичного блоку, усі члени НАТО погоджуються з тим, що майбутнє України в Північноатлантичному альянсі.