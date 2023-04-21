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Ракурс
Віктор Орбан лаконічно обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Орбана «штормить» через слова Столтенберга про Україну в НАТО

21 кві 2023, 15:41
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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, обурився заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО.


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Угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Законне місце України — у євроатлантичній родині. Законне місце України — у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим, — зазначив Столтенберг.

Орбан прокоментував цю заяву словом «Що?!».

20 квітня генсек НАТО був з візитом у Києві. Столтенберг після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для нашої держави.

Зі слів очільника військово-політичного блоку, усі члени НАТО погоджуються з тим, що майбутнє України в Північноатлантичному альянсі.

Джерело: Ракурс


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