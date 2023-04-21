Родился в рубашке - две пули встретились в полете, чем спасли украинского бойца

https://racurs.ua/n182247-rodilsya-v-rubashke-dve-puli-vstretilis-v-polete-chem-spasli-ukrainskogo-boyca.html

Ракурс

Дві кулі, випущені російськими снайперами, зіткнулись одна з одною у повітрі, що врятувало українського бійця.

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Про це повідомляє «Мілітарний».

У процесі спостереження за місцевістю пара російських стрільців завдяки тепловізійній оптиці виявила в лісопосадці українського військового та зробила одночасний парний постріл.

Несподіване зіткнення двох куль змінило траєкторію польоту, що й врятувало бійця.