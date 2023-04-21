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Ракурс
Родился в рубашке - две пули встретились в полете, чем спасли украинского бойца

Родился в рубашке — две пули встретились в полете, чем спасли украинского бойца

21 апр 2023, 20:19
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Дві кулі, випущені російськими снайперами, зіткнулись одна з одною у повітрі, що врятувало українського бійця.


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Про це повідомляє «Мілітарний».

У процесі спостереження за місцевістю пара російських стрільців завдяки тепловізійній оптиці виявила в лісопосадці українського військового та зробила одночасний парний постріл.

Несподіване зіткнення двох куль змінило траєкторію польоту, що й врятувало бійця.

За словами окупантів, постріли виконували з дистанції 644 м: 602 метри до лісових насаджень та ще 42 метри вглиб лісу. Швидкість вітру становила 3−6 метрів на секунду.

Источник: Ракурс


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