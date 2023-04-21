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Народився у сорочці - дві кулі зустрілись у польоті, чим врятували українського бійця
Народився у сорочці — дві кулі зустрілись у польоті, чим врятували українського бійцяhttps://racurs.ua/ua/n182247-narodyvsya-u-sorochci-dvi-kuli-zustrilys-u-poloti-chym-vryatuvaly-ukrayinskogo-biycya.htmlРакурс
Дві кулі, випущені російськими снайперами, зіткнулись одна з одною у повітрі, що врятувало українського бійця.
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Про це повідомляє «Мілітарний».
У процесі спостереження за місцевістю пара російських стрільців завдяки тепловізійній оптиці виявила в лісопосадці українського військового та зробила одночасний парний постріл.
Несподіване зіткнення двох куль змінило траєкторію польоту, що й врятувало бійця.
За словами окупантів, постріли виконували з дистанції 644 м: 602 метри до лісових насаджень та ще 42 метри вглиб лісу. Швидкість вітру становила 3−6 метрів на секунду.