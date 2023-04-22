Черное утро россии – возле Москвы загорелся цех утилизации пластика и резины

https://racurs.ua/n182256-chernoe-utro-rossii-vozle-moskvy-zagorelsya-ceh-utilizacii-plastika-i-reziny-video.html

Ракурс

У місті Люберці Московської області палає завод з перероблення відходів.

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За інформацією російських ЗМІ, спалах відбувся в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми. Чорний густий дим з місця займання видніється за кілька кілометрів.

Інформації про постраждалих внаслідок події поки що не надходило.

Площа займання сягнула 1500 м². Дим помітно здалеку — запах, здається, теж. Наразі пожежу локалізували.