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Черное утро россии – возле Москвы загорелся цех утилизации пластика и резины
Черное утро россии — возле Москвы загорелся цех утилизации пластика и резины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182256-chernoe-utro-rossii-vozle-moskvy-zagorelsya-ceh-utilizacii-plastika-i-reziny-video.htmlРакурс
У місті Люберці Московської області палає завод з перероблення відходів.
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За інформацією російських ЗМІ, спалах відбувся в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми. Чорний густий дим з місця займання видніється за кілька кілометрів.
Інформації про постраждалих внаслідок події поки що не надходило.
Площа займання сягнула 1500 м². Дим помітно здалеку — запах, здається, теж. Наразі пожежу локалізували.
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