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Чорний ранок росії - біля Москви запалав цех утилізації пластику та гуми

Чорний ранок росії — біля Москви запалав цех утилізації пластику та гуми (ВІДЕО)

22 кві 2023, 09:21
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У місті Люберці Московської області палає завод з перероблення відходів.


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За інформацією російських ЗМІ, спалах відбувся в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми. Чорний густий дим з місця займання видніється за кілька кілометрів.

Інформації про постраждалих внаслідок події поки що не надходило.

Площа займання сягнула 1500 м². Дим помітно здалеку — запах, здається, теж. Наразі пожежу локалізували.

Джерело: Ракурс


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