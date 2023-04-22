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Чорний ранок росії - біля Москви запалав цех утилізації пластику та гуми
Чорний ранок росії — біля Москви запалав цех утилізації пластику та гуми (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182256-chornyy-ranok-rosiyi-bilya-moskvy-zapalav-ceh-utylizaciyi-plastyku-ta-gumy-video.htmlРакурс
У місті Люберці Московської області палає завод з перероблення відходів.
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За інформацією російських ЗМІ, спалах відбувся в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми. Чорний густий дим з місця займання видніється за кілька кілометрів.
Інформації про постраждалих внаслідок події поки що не надходило.
Площа займання сягнула 1500 м². Дим помітно здалеку — запах, здається, теж. Наразі пожежу локалізували.