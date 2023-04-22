В Бердянске оккупанты обвинили священников в использовании "биоматериала верующих" и захватили католический храм

https://racurs.ua/n182257-v-berdyanske-okkupanty-obvinili-svyaschennikov-v-ispolzovanii-biomateriala-veruuschih.html

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Окупанти захопили костел у Бердянську і знімають там пропагандистські сюжети про окультизм та протистояння «руському міру» в Україні.

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Про це повідомила законно обрана міська адміністрація Бердянська.

У римо-католицькому храмі Різдва Пресвятої Діви Марії пропагандисти знімають «кіно» для росіян, видаючи одяг священників та предмети для служіння за окультизм.

Вони розганяють інформацію, начебто священнослужителі використовували персональні дані та «біоматеріал вірян». Також у сюжетах згадують, що автори книг, які знайшли в костелі, закликали до повалення режиму Януковича.

Пропагандисти використали в своїх цілях навіть розташування костелу — нібито те, що він побудований навпроти вічного вогню, не випадково, що це протистояння з «русскім міром». Вбрання священослужителів і предмети для служінь росіяни видають за окультизм. Показують звичайне вбрання священника і говорять, що ті предмети ніби з фільму жахів", — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що минулоріч окупанти викрали у Бердянську священників греко-католицької церкви, Богдана Галету та Івана Левицького. Їх звинуватили в зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами.

Пропагандистські медіа писали, що нібито у вищезгаданому костелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони у 2015 році деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО. Міська влада досі не має жодної інформації про те, чи живі священники.

Костел Різдва Пресвятої Діви Марії був не лише релігійною громадою. Тут нужденні могли отримати підтримку, а жителі та гості міста мали можливість почути органну музику. Від самого початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував