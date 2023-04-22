россия бросила под Марьинку «штурмовые подразделения Z». Фото: Спутник

https://racurs.ua/n182269-rossiyskih-desantnikov-vozle-marinki-smenili-shturmovye-roty-z-sily-oborony.html

Ракурс

Російські «штурмові підрозділи Z» з’явилися під Мар’їнкою Донецької області.

.

Ці угрупування замінило підрозділи російських десантних військ, які командування рф вивело на відновлення. До лав так званих штурмовиків ворог набирав людей із кримінальним минулим, тобто діяв за принципом ПВК «Вагнера». І для цих підрозділів існує окремий статут, який чітко визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Це робиться для того, щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений. Про це 22 квітня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив в ефірі телемарафону.

Отримані розвідкою документи окупантів свідчать, що цих «штурмовиків» готували до бойових дій максимум два тижні.

До нас потрапили деякі документи, а саме: «Положення про штурмові роти Z» 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10−15 днів, — зазначив Дмитрашківський.

Також, за його словами, цього часу вкрай мало, щоб сформувати підрозділи, які працюватимуть злагоджено. Однак командування рф навіть не веде облік окупантів, які загинули в таких підрозділах.

Нагадаємо, на початку квітня в американському Інституті вивчення війни заявляли, що російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони «Шторм-Z», які формуються у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Кожна рота «штурмовиків» складається зі 100 бійців та призначена для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих об'єктів — опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку.