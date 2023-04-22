Грибники подорвались на мине. Фото:

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Мирні громадяни підірвалися на російській міні в Миколаївській області.

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Двоє цивільних чоловіків зі Снігурівщини у суботу, 22 квітня, пішли в бік селища Павлівка аби назбирати польових грибів. Один із них наступив на міну та отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості. Про це керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив у Telegram.

Потерпілому лікарі вже надають необхідну медичну допомогу. Інший грибник не постраждав внаслідок вибуху.

Як зазначив у Telegram голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, міна була протипіхотною, а інцидент трапився поблизу колишнього заводу мінеральних вод.

Нагадаємо, 17 квітня розвідка Великої Британії повідомляла, що в Україні за понад рік повномасштабного російського вторгнення зафіксовані понад 750 жертв серед мирних жителів, пов’язаних із мінами. Кожна восьма жертва з цього переліку — дитина.