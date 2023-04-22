Тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. Фото: Генштаб ВСУ

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Армія російської федерації та підконтрольні кремлю приватні військові компанії продовжує наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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У суботу, 22 квітня, українські захисники відбили близько 40 атак росіян. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони не дали ворогу просунутися поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське. Також були зведені нанівець численні потуги ворога на Мар’їнському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 квітня.

Також противник намагався наступати в районі Новокалинового Донецької області, що на Авдіївському напрямку. Успіхом наступ окупантів тут не завершився.

Росіяни також продовжують оборонятися на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські найманці ПВК «Вагнера», ймовірно, захопили залізничну станцію «Бахмут-2». Експерти, які працюють з різними даними у відкритих джерелах, вважають, що найманці «просунулися на захід від залізничної лінії біля станції та до залізничної лінії на південь від станції».