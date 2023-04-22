Дальнобойные ударные дроны Switchblade 600. Фото: armyinform

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Ракурс

Американські далекобійні ударні дрони Switchblade 600, ймовірно, вже застосовують ЗСУ для ударів по російських окупантах.

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Днями солдати загарбницької армії рф оприлюднили кадри, де вони розбирають залишки українського дрона на полі бою. Ним виявився Switchblade 600. Німецький військовий оглядач Юліана Ріпке заявив, що це перше свідчення застосування цих БПЛА українськими військовими. Про це 22 квітня пише видання Bild.

За інформацією Ріпке, пропелери до цього безпілотника робила німецька цивільна фірма Aeronaut Modellbau.

Медіа зазначає, що в жовтні 2022 року український міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна очікує на постачання дронів Switchblade 600.

А в березні 2023 року Україна опублікувала відео знищення російських установок «Бук М-2» та С-300. За інформацією Bild, експерти припускали, що ворожу техніку знищували саме за допомогою Switchblade 600.

Як відомо, БПЛА Switchblade 600 може нести заряд до 22 кг на відстань до 40 км. Свої цілі вони атакують зі швидкістю 185 км/год. Особливо ефективними ці дрони є проти бронетехніки, бо мають потужну бойову частину, як у протитанкового комплексу Javelin.

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року Пентагон уклав контракт на закупку ударних дронів Switchblade 600 для України. Сума контракту склала 2,2 млн дол., а підрядником виступила компанія AeroVironment. Кількість дронів, які передадуть ЗСУ, в Міноборони США не розкривали.

Джерело: Bild