Дрони-камікадзе Switchblade 600. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n174978-minoborony-ssha-zamovylo-dlya-zsu-dalekobiyni-drony-kamikadze-switchblade-600.html

Ракурс

Дрони-камікадзе Switchblade 600 у найближчому майбутньому отримає українська армія.

Ще 15 вересня Пентагон уклав контракт на ці БПЛА для України. Сума контракту складе 2,2 млн дол., а підрядником виступатиме компанія AeroVironment. Кількість дронів, які передадуть ЗСУ, не зазначена. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони США.

Як відомо, зараз українська армія має на озброєнні безпілотники Switchblade 300, дальність яких становить 10 км. А модель Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin. Ці дрони-камікадзе призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км.

Ці БПЛА можуть перебувати в повітрі до 40 хвилин, а свої цілі вони атакують зі швидкістю 185 км/год.

Нагадаємо, у серпні в Пентагоні заявляли, що США готові постачати Україні дрони-камікадзе Switchblade 600 з боєголовкою від Javelin. Ці БПЛА здатні подолати 40 км за 20 хвилин і ще стільки ж часу очікувати в повітрі цілевказання.