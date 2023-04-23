Россияне ударили ракетами по Харькову и области. Фото: ОПУ

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Ракетний удар по Харкову та області, який ввечері 22 квітня здійснила росія, призвела до пошкодження будинків та фабрики.

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Одна з ворожих ракет влучила в землю на території обласного центру. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Це призвело до пошкоджень теплиць та робочих цехів. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 квітня повідомив у Telegram.

А ракета, яка влучила в селі Котляри, призвела до руйнування двох приватних будинків, ще 10 осель пошкоджені. Також зафіксовані пошкодження одного гаража та чотирьох автомобілів. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Люди втратили житло. Вирішується питання надання усім постраждалим тимчасових помешкань, — згодом зазначив Синєгубов в ефірі телемарафону.

Також під ворожими обстрілами опинилося й місто Слов’янськ Донецької області.

Голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook повідомив, що російська ракета С-300 влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар'єру. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька приватних будинків, але обійшлося без жертв.

Чиновник також закликав місцевих мешканців у великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.

Нагадаємо, ракетний обстріл Харкова та області здійснили російські загарбники у пізно у суботу ввечері, 22 квітня. На території Харківщини було зафіксовано щонайменше п’ять прильотів ракет С-300.