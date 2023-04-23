росія била ракетами С-300 по Харкову та області. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182283-rf-vdaryla-raketamy-po-harkovu-ta-oblasti-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Ракетний обстріл Харкова та області здійснили російські загарбники у пізно у суботу ввечері, 22 квітня.

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У Новобаварскому районі обласного центру через прильоти виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточняється. Також удари ворог завдав по Слобідському та Основʼянському районах. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram зазначив, що росіяни випустили щонайменше п’ять ракет С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

У Харківському районі ворожа ракета влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. А в обласному центрі зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, виникла масштабна пожежа.

Крім того, вчора ввечері вибухи лунали й в місті Слов’янськ Донецької області, але подробиці ворожої атаки поки невідомі. Також окупанти за допомогою дрона вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що російські окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів і наразі взяли умовну перерву, щоб накопичити сили.