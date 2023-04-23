Минобороны рф и «вагнеровцы» в россии устроили соревнования за добровольцев. Фото:

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У росії зросла конкуренція між міністерством оборони рф та ПВК «Вагнера».

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Оборонне відомство та найманці пригожина змагаються за чоловіків призовного віку. Для заманювання добровольців на війну проти України ворог використовує рекламу. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що російське міноборони нещодавно запустило нову рекламну кампанію для призову добровольців. Реклама з’явилася у соцмережах, на білбордах та на телебаченні. Таким чином командування рф шукає «справжніх чоловіків» та обіцяє «хороший заробіток» потенційним окупантам.

Також добровольців серед громадян рф активно шукають і «вагнерівці», бо їм вже обмежили доступ до російських в’язниць.

Однак британська розвідка скептично ставиться до того, що москві вдасться завербувати на війну проти України 400 тис. осіб. Також розвідники наголошують, що пошук добровольців свідчить, що в кремлі прогнуть якнайдовше відкласти нову мобілізацію населення, щоб не викликати нову хвилю невдоволення серед росіян.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни припускали, що російська окупаційна влада може готуватися до активізації мобілізаційних заходів на окупованих українських територіях. Український Центр національного спротиву повідомив 15 квітня, що російське міноборони доручило районним окупаційним адміністраціям до 18 квітня передати до місцевих військкоматів списки власників російських паспортів.