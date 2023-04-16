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росія активізувала мобілізацію - в Україну гребуть необстріляних і недовивчених
росія активізувала мобілізацію — в Україну гребуть необстріляних і недовивченихhttps://racurs.ua/ua/n182048-rosiya-aktyvizuvala-mobilizaciu-v-ukrayinu-grebut-neobstrilyanyh-i-nedovyvchenyh.htmlРакурс
Міністр війни рф сергій шойгу прийняв рішення щодо перенесення початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.
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У Генштабі ЗСУ також відзначають зменшення кількості особового складу армії рф у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Це, ймовірно, пов’язано із постійним відряджанням у райони ведення бойових дій нечисленних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.
Нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації «ПВК Вагнера» із новим «запрошенням» до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.
Російська окупаційна влада може готуватися до активізації мобілізаційних заходів на окупованих українських територіях, заявили у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).
14 квітня голова самопроголошеної ЛНР Леонід Пасічник підписав указ про весняний та осінній заклики на військову службу в окупованій Луганській області. В указі йдеться, що весняний призов самопроголошеної лнр співпадатиме з російським — з 1 квітня по 15 липня.
Автори зведення вказують, що неясно, як окупаційна влада лнр планує розсилати повістки та здійснювати призов, якщо призовний цикл триває вже понад два тижні. Також їм неясно, де будуть служити ці призовники, адже російська влада заперечує, що строковики братимуть участь у війні в Україні.
Заява Пасічника прямо суперечить заяві голови думського комітету з оборони Андрія Картаполова від 30 березня про те, що на окупованих територіях України не буде призову на військову службу, а також доводить відсутність координації між російськими держорганами, йдеться у зведенні.
Аналітики вважають, що російська окупаційна влада може готуватися до активізації мобілізаційних заходів на окупованих українських територіях. Український Центр національного спротиву повідомив 15 квітня, що російське міноборони доручило районним окупаційним адміністраціям до 18 квітня передати до місцевих військкоматів списки власників російських паспортів, наголошується у зведенні.
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив напередодні, що російська влада внесе мешканців окупованих територій до реєстру військовозобов’язаних росіян, створення якого передбачено законом, підписаним Путіним 14 квітня. У ISW вважають, що реєстр підвищить здатність російської влади боротися з тими, хто ухиляється від мобілізації.