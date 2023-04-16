росія активізувала мобілізацію - в Україну гребуть необстріляних і недовивчених

https://racurs.ua/ua/n182048-rosiya-aktyvizuvala-mobilizaciu-v-ukrayinu-grebut-neobstrilyanyh-i-nedovyvchenyh.html

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Міністр війни рф сергій шойгу прийняв рішення щодо перенесення початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

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У Генштабі ЗСУ також відзначають зменшення кількості особового складу армії рф у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Це, ймовірно, пов’язано із постійним відряджанням у райони ведення бойових дій нечисленних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації «ПВК Вагнера» із новим «запрошенням» до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.