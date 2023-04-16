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россия активизировала мобилизацию - в Украину гребут необстрелянных и недообученных
россия активизировала мобилизацию — в Украину гребут необстрелянных и недообученныхhttps://racurs.ua/n182048-rossiya-aktivizirovala-mobilizaciu-v-ukrainu-grebut-neobstrelyannyh-i-nedoobuchennyh.htmlРакурс
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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