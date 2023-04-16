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Ракурс
россия активизировала мобилизацию - в Украину гребут необстрелянных и недообученных

россия активизировала мобилизацию — в Украину гребут необстрелянных и недообученных

16 апр 2023, 09:14
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Источник: Ракурс


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