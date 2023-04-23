Бои в Херсонской области. Карта: ISW

https://racurs.ua/n182291-v-vsu-prokommentirovali-informaciu-o-vysadke-boycov-na-levyy-bereg-hersonschiny.html

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Заяву ISW про ймовірну висадку підрозділів ЗСУ на лівому березі Херсонської області прокоментували в командуванні Сил оборони.

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В оперативному командуванні «Південь» цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Наголосили, що подолати таку водну перешкоду, як Дніпро — дуже складна робота. Особливо, якщо Коли лінія фронту проходить такою широкою та потужною річкою. Про це 23 квітня керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових.

Тому тут потрібно набратися терпіння навіть найкращим «студентам» Інституту вивчення війни, — заявила Гуменюк.

Також спікер ОК «Південь» зазначила, що українці обов’язково дочекаються добрих новин, але «ці новини мають добрими для якомога більшої кількості наших військових».

Нагадаємо, в новому звіті ISW із посиланням на геолокаційні кадри російських «воєнкорів» повідомлялося, що Збройні сили України, ймовірно, змогли зайти на лівий (східний) берег Херсонської області. Зазначалося, що підрозділи Сил оборони позиції на березі Дніпра на північ від Олешок, що всього за 7 км на північний захід від Херсона. Також захисники змогли просунутися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від дач.