ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182285-pidrozdily-zsu-zayshly-na-livyy-bereg-hersonschyny-isw-karta.html

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Збройні сили України, ймовірно, змогли зайти на лівий (східний) берег Херсонської області.

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Українські військові зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок. Це всього за 7 км на північний захід від міста Херсон. Також захисники змогли просунутися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від дач. Про це свідчать геолокаційні кадри, які надали російські так звані воєнкори та блогери в суботу, 22 квітня. За інформацією ще одного «воєнкора», окупанти втратили контроль над деякими островами на північний захід від обласного центру. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, ці кадри також вказують на те, що війська рф можуть не контролювати острови на річках Конка і Чайка, розташовані менш ніж за 500 м на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Також у звіті міститься інформація, що в період 20 та 22 квітня російські військові блогери стверджували, що ЗСУ вже кілька тижнів утримують позиції на східному березі області. Українські Сили оборони змогли там закріпитися, побудувати лінії постачання та почали використовувати цю локацію, як опорний пункт для здійснення вилазок.

Аналітики припускають, що українські військові, ймовірно, змогли отримати перевагу на східному березі Херсонської області завдяки низькій інтенсивності артилерійського вогню з ворога. Раніше «воєнкори» жалілися в соцмережах, що армія рф не може вести щільний вогонь через надмірну централізацію російського військового командування.

В ISW також зазначили, що ворожа армія все ще може контролювати Олешки та Нову Каховку. Окупантам там доводиться оборонятися.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що в Бахмуті російські найманці «просунулися на захід від залізничної лінії біля станції та до залізничної лінії на південь від станції».