Армия рф может готовиться к новому штурму Угледара. Фото:

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Новий штурм міста Вугледар у Донецькій області може готувати командування рф.

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Сьогодні, 23 квітня, не спостерігається активних бойових дій на Вугледарському напрямку. Ворог тільки вдається до обстрілів. Така тактика може свідчити, що окупанти, ймовірно, почнуть найближчим часом штурмові дії в цьому районі. Про це керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський заявив в ефірі телемарафону.

Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на Вугледарському напрямку. Це моя думка, — зазначив військовий.

За словами Дмитрашківського, російські загарбники дотримуються тактики випаленої землі, щоб підрозділам ЗСУ не було можливості будь-де оборонятися. Лише вчора, 22 квітня, авіація рф завдала шість ударів по Вугледару. Ворог знищує будинки, як це відбувається в Бахмуті.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше заявляв, що минулої зими російська армія втратила в районі Вугледару 130 одиниць техніки. На штурм ворог неодноразово кидав елітні підрозділи, але всі вони були ліквідовані Силами оборони.