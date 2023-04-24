Глава военной разведки обещает "знаковую битву в новейшей истории Украины"

https://racurs.ua/n182322-glava-voennoy-razvedki-obeschaet-znakovuu-bitvu-v-noveyshey-istorii-ukrainy.html

Ракурс

Завершити війну можна лише одним способом — повернувши територію України до кордонів 1991 року.

.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю РБК-Україна. На його думку, відбутися це може вже 2023 року.

Коментуючи повідомлення про підготовку контрнаступу ВСУ, він анонсував певну «знакову битву в новітній історії» країни.

Ми наближаємося до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли воно розпочнеться, це таємниця. Але всі розуміють, що ми наближаємося до цього. Те, що всі готуються [до контрнаступу] - це факт. Яким буде результат — через певний проміжок часу ми це побачимо. Я гадаю, що суттєві території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямках, що саме і як — від цього я утримаюся, вибачте, — сказав Буданов.

Тим часом в ОК «Південь» прокоментували ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Речниця Наталя Гуменюк розповіла 24 квітня, що ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерію.

Лінія фронту, яка проходить по річці Дніпро, передбачає дуже багато небезпек, — сказала спікер ОК «Південь».

Місцевих жителів Гуменюк закликала по можливості евакуюватися з тих населених пунктів, які перебувають безпосередньо вздовж лінії берега Дніпра. Про ситуацію в Бахмуті розповів командувач східного угруповання Олександр Сирський. Він побував на Лиманському та Бахмутському напрямках.