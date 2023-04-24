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Російські загарбники сьогодні, 24 квітня, двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Зазначається, що зафіксовані такі випадки:
- з безпілотника окупанти скинули боєприпаси на мирне село Марганецької громади;
- згодом ворог здійснив обстріл по громаді з важкої артилерії і запустив ще один дрон.
Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні житлові будинки та одна господарча споруда, поранених та жертв немає.
В інших громадах області сьогодні було спокійно.
Атакуючи і тероризуючи мирне населення, ворог не доб'ється відчаю у наших людей, — наголошує Лукашук.
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