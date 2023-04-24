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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Микола Лукашук

Рашисти з дронів та важкої артилерії обстріляли громаду на Дніпропетровщині (ФОТО)

24 кві 2023, 22:34
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Російські загарбники сьогодні, 24 квітня, двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зазначається, що зафіксовані такі випадки:

  • з безпілотника окупанти скинули боєприпаси на мирне село Марганецької громади;
  • згодом ворог здійснив обстріл по громаді з важкої артилерії і запустив ще один дрон.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні житлові будинки та одна господарча споруда, поранених та жертв немає.

В інших громадах області сьогодні було спокійно.

Атакуючи і тероризуючи мирне населення, ворог не доб'ється відчаю у наших людей, — наголошує Лукашук.

Наслідки російських обстрілів, фото: Микола Лукашук

Джерело: Ракурс


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