Наслідки російських обстрілів, фото: Микола Лукашук

https://racurs.ua/ua/n182340-rashysty-z-droniv-ta-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-gromadu-na-dnipropetrovschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 квітня, двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зазначається, що зафіксовані такі випадки:

з безпілотника окупанти скинули боєприпаси на мирне село Марганецької громади;

згодом ворог здійснив обстріл по громаді з важкої артилерії і запустив ще один дрон.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні житлові будинки та одна господарча споруда, поранених та жертв немає.

В інших громадах області сьогодні було спокійно.